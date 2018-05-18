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Amasya'daki deprem korkuttu

Sabah saatlerinde Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı deprem yerin 2.9 kilometre altında gerçekleşti. 29 Mart günü aynı bölgede yine bir deprem meydana gelmişti

18 Mayıs 2018 Cuma 18:05
Amasya'daki deprem korkuttu

Amasya’da dün sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ya da mal kaybına rastlanmadığı bildirildi. Saat 07.35’te merkez üssü Merzifon ilçesine bağlı Esentepe köyü olan deprem sonrası Merzifon Kaymakamlığı görevlilerinin inceleme yaptığı, ayrıca il merkezinden de AFAD ekiplerinin ilçeye yönlendirildiği öğrenildi.

İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yerin 2,9 kilometre altında gerçekleşen depremde şu ana kadar herhangi bir can yada mal kaybına rastlanmadığı belirtildi.  

'Yoğun bir sarsıntı hissettik'

Depremle ilgili açıklama yapan Esentepe Köyü Muhtarı Ramis Özyıldırım, “Yoğun bir sarsıntı hissettik. Herhangi bir yıkım ve yaralımız yok. Küçük bir köyüz. Köyümüz 19 haneden oluşuyor. 2 ay önce de deprem olmuştu. Köyümüzdeki yapılar genelde ahşap. Şu anda köyümüzde ve çevre köylerde herhangi bir olumsuzluk yok” dedi. Geçtiğimiz 29 Mart günü merkez üssü yine Esentepe köyü olan 3.8’lik bir depremde meydana gelmişti. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
AmasyaDeprem
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