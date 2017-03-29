Amerika'dan pişkin itiraf

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans ile bağlanarak son zamanlarda Musul’un batı yakası ile Suriye’de koalisyon uçaklarının neden olduğu sivil kayıplar ve PYD ile ilgili soruları cevapladı.

PYD elebaşı Salih Müslim’in "Rakka’nın, DEAŞ’tan kurtarılmasından sonra terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde inşa ettiği kantonlara katılmasını beklediklerine" ilişkin sözleri hakkındaki soruya cevap veren Townsend, Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde sadece yüzde 10 nüfusa sahip olduğunu ve bu kadar az bir nüfusla o bölgede federatif bir yapı inşa edemeyeceklerini öne sürdü.

Townsend şunları söyledi: “Benim misyonum bir Kürt federal devleti kurmak değil. Rakka’yı herhangi bir grup için kurtarmıyoruz. Aslında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili gördüğümüz şey şu ki, ağırlıklı olarak Kürtler tarafından öncülük ediliyorsa da yarısından fazlası Kürt değil. Araplar var, başka gruplar, Türkmenler var. Kürtler aslında Suriye’nin kuzeyinde kabaca yüzde 10 civarında. Orada Kürt federatif devleti denilen bir devletin kurulabileceğini ön göremiyorum.”

Bu açıklamaları üzerine Anadolu Ajansı muhabirinin, “Siz, PYD orada sadece yüzde onluk bir nüfusu kontrol ediyor, dolayısıyla federatif bir yapı kuramaz diyorsunuz ama PYD orada kanton inşa etmiş, o kantonları birleştiriyor, onları bir arada tutmaya çalışıyor ve her fırsatta da politik ajandasını ilan ediyor. Söylediklerinizle PYD’nin yaptıkları ve söyledikleri arasında bir tutarsızlık var sanki. Onlara bu fikirlerinizi ifade ettiniz mi? Veya onlar size özel olarak bir şey mi söylediler de bu şekilde bir çıkarım yaptınız?” şeklindeki sorusuna ise Townsend tepki gösterdi.

“Sanırım senin politik bir ajandan var, çünkü sorduğun soru tarafsız değil. Beni bir cevaba zorluyorsun” diyen ABD’li korgeneral, PYD’nin öncülük ettiği SDG'nin çok geniş bir koalisyon olduğunu ve içerisinde Araplar, Türkmenler, Kürtler, Hıristiyanlar ve daha başka unsurların olduğunu savundu.

ABD de DEAŞ'ın yaptığını yapıyor

Musul’da ve Suriye’nin değişik yerlerinde koalisyon hava saldırılarının neden olduğu sivil kayıpları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade eden Townsend, Musul’daki sivil kayıplar ilgili olarak, Amerikan uçaklarının 150 kişinin katledildiği 17 Mart günü Musul yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini itiraf etti.

Townsend, katliamı 'kasıtsız savaş kazası' olarak niteleyerek, bundan ABD'nin sorumlu olmasının 'kuvvetli bir ihtimal' olduğunu söyledi.

Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley de ölümlerden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sorumlu olması ihtimalini de kabul etti. Uluslararası Af Örgütü hazırladığı raporda koalisyon güçlerini sivil ölümlerini engellemek için yeterli önlem almamakla suçlamıştı.

Af Örgütü raporunda, Musul'a yönelik hava saldırılarında 'içinde ailelerin bulunduğu evlerin imha edilmesi'nin kaygı yaratan bir sıklıkla yaşandığına dair kanıtlar olduğunu kaydetmişti.

Kritik soruya cevap yok!

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Brifingin sonunda ABD basının sorularına tepki göstererek, "DEAŞ’ın sivilleri öldürdüğü bir ortamda basının, ABD saldırılarında ölen sivillerle bu kadar ilgileniyor olmasını hayretle karşıladığını" söyledi.

Townsend, bir gazetecinin "ABD ordusu ile DEAŞ’ı mı karşılaştırıyorsunuz?" sorusuna ise cevap vermedi.