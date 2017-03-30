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Amerikalıların yarısı fişlenmiş

FBI'ın, ABD'de yaşayan yetişkin nüfusun yarısının yüz görüntülerini veri merkezlerinde topladığına ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı

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Amerikalıların yarısı fişlenmiş
Kişilerin onayı olmaksızın, pasaport ve ehliyet üzerindeki fotoğraflar dahil olmak üzere yüz bilgileri toplanan kişilerin arasında yüzde 80'inin herhangi bir suça karışmadığı belirlendi. FBI'ın yüz tanımlama amacıyla kullandığı algoritmada yaşanan hatadan kaynaklandığı iddia edilen durum, özellikle ülkede yaşayan Afro-Amerikanları potansiyel suçlu haline getiriyor. Algoritmanın özellikle siyahi yüz profillerini birbiriyle karıştırma olasılığını kuvvetli şekilde barındırdığı açıklandı. HABER MERKEZİ
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