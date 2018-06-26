Amerikan arabasına yüksek gümrük bariyeri

Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. Pirincin vergisi yüzde 25, Amerikan arabalarının vergisi ise yüzde 60 artırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 21 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak oranlar şöyle:

• Pikan cevizi, ceviz ve badem: yüzde 10

• Pirinç: yüzde 25,

• Yaprak tütün ve tütün döküntüleri: yüzde 30

• Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar: yüzde 5

• Güzellik veya makyaj müstahzarları: yüzde 30

• Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar: yüzde 25

• Bazı demir ve çelik ürünleri: yüzde 30

• Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil): yüzde 60...

