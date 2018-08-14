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Amerikan şirketlerine reklam yok

Yeni Mesaj'ın başlattığı "Amerikan sosyal medya şirketlerine reklam verme" kampanyası çığ gibi büyüyor. THY ve Türk Telekom da "ABD'ye reklam verme" kampanyasına katıldı

14 Ağustos 2018 Salı 16:30
Amerikan şirketlerine reklam yok

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "(#ABDyeReklamVerme) Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Amerikan sosyal medya kuruluşları olan Google, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram Türkiye'deki dijital reklamcılıkta aslan payını ceplerine indiriyor ve cari (döviz) açığımızın artmasına yol açıyor.
HABER MERKEZİ

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