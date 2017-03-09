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Ana gündem Suriye ve ticaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile uçak krizinin aşılmasından bu yana bir yıl geçmeden ikinci kez Rusya’ya gidiyor.

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Ana gündem Suriye ve ticaret

Gündemin en önemli maddesi, Rusya ve Türkiye destekli silahlı grupların karşı karşıya geldiği Suriye. İki lider aynı zamanda ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların imzalanmasını da hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin asıl amacı, Türkiye ile Rusya arasında 2010’da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 6. Toplantısı’nın yapılacak olması. Toplantı aslında Aralık 2015’te yapılacaktı, ancak Kasım ayında Türk hava sahasını ihlâl eden Rus uçağının düşürülmesiyle iki ülke arasında kriz yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıyı iptal etti. Ardından Rusya Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar uyguladı, vizesiz geçişleri durdurdu. Toplantı bu yönüyle, kriz sonrası özellikle ikili ticari ilişkiler için büyük önem taşıyor.

Erdoğan’ın 10 Mart’ta yapacağı Moskova ziyaretinde ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yaptırımların kalkması, vizesiz geçişlerin aşamalı da olsa uygulamaya konulması ve doğalgaz ihracatı gündemde olacak. İki liderin gündemindeki en önemli konu ise, Suriye'deki son gelişmeler.

Erdoğan ve Putin, ABD’deki yeni yönetimin Rakka operasyonu ve IŞİD’le mücadele için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı günlerde bir araya geliyor. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın da dâhil olduğu ortak inisiyatif vasıtasıyla Suriye krizinin çözümü, ateşkes ve Astana toplantılarının öncelikle masaya yatırılacağını söyledi.

“İkili ve çok taraflı kanallar üzerinden Suriye’deki işbirliğini geliştirmeye hazırız” dedi. Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Türk, Rus ve Amerikalı Genelkurmay Başkanları 7 Mart'ta Antalya’da bir araya gelerek krizi görüştü.

Suriye’de üç ülkenin desteklediği grupların cephe hattı oluşturduğu günlerde yapılan bu toplantı, kritik Moskova ziyaretinin de öncesine denk geldi.

HABER MERKEZİ

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