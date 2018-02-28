Anaokulunda skandal görüntüler 

Tuzla'da özel bir anaokulunda öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığı, kız çocukları ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi ise okulu kapatarak kayıplara karıştı.

Olay Tuzla Özel Şirin Afacanlar Anaokulu’nda yaşanan skandal, bir çalışanın çabasıyla ortaya çıktı. Öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığını, kız ve erkek öğrencilerin çıplak halde birlikte tuvalete götürüldüğünü gören kreş çalışanı Zeynep Atasever, yaşananları görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaşan Atasever, skandalın ortaya çıkmasını sağladı.

Atasever tarafından kaydedilen görüntülerde bir öğretmen, öğrencilere bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrenciyi kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor.

Bir başka görüntüde ise kız ve erkek çocukları bellerinden altı çıplak bir şekilde topluca tuvalete götürülüyor. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler M. ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı.

İHA