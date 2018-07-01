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Anayasa Mahkemesi üniversiteler için toplanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak

01 Temmuz 2018 Pazar 16:10
Anayasa Mahkemesi üniversiteler için toplanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak. CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını tespit edecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak. CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesine ilişkin hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor. AA

Son Güncelleme: 01.07.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi
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