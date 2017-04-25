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Anayasa Mahkemesi’ne rekor başvuru

Anayasa Mahkemesi'nin 55'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi

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Anayasa Mahkemesi’ne rekor başvuru

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da katıldı. Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili AYM'de dava açılamayacağının açık olduğunu kaydeden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir" dedi. Geçen yıl karara bağlanan bireysel başvuru sayısının 2015 yılından daha fazla olduğunu bildiren Arslan, "Darbe teşebbüsü tüm kurum ve kuruluşlar gibi mahkememizi de etkilemiştir. 15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru sayısı, ciddi şekilde artmıştır. 2016 yılında 15 Temmuz'a kadar yapılan başvuru sayısı 12 bin 712 iken yılın kalan 5.5 ayında 68 bin 44 başvuru yapılmıştır. 2017 yılının ilk aylarında da olağan dönemdeki sayıların üzerinde başvuru gelmeye devam etmiştir. Şu anda, mahkememiz önünde tam 101 bin 557 derdest başvuru bulunmaktadır. Bu sayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden yapılan toplam başvuru sayısından çok daha fazladır" diye konuştu.
HABER MERKEZİ

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