Angola, FETÖ okulunu kapatıyor

Angola hükümetinden yapılan açıklamada, “Colegio Esperanca Internacional adıyla ülkede faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı okul, ulusal tehdit olarak görüldüğü için kapatılacaktır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Angola’da FETÖ’ye ait bir okul bulunduğu ve burada 750 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, “Afrika, FETÖ’yü anlamaya başladı. FETÖ, TMV’nin Afrika’da devraldığı okulları artmaya başladığı için panik yaşıyor ve üyeleri farklı ülkelere kaçıyor, sığınma talep ediyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle Afrika ülkeleri FETÖ’yü iç tehdit olarak görmeye başladı” diye konuştu. Yavuz, Afrika Birliğinin FETÖ’yü terör listesine alması gerektiğine işaret ederek “Afrika Birliğiyle yakın temas halindeyiz ve bu konuda girişimleri yapmaktayız” dedi. AA