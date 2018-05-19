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Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, dün en doğusundan en batısına kadar tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Antıkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından on binlerce vatandaş Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ü ziyaret etti. Bazı vatandaşlar dua okudu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:42
Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu

HABER MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle dün en doğusundan en batısına kadar tüm yurtta coşku dolu kutlamalar gerçekleştirildi. Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Başkentte ilk tören, Anıtkabir'de yapıldı. Tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e girdi ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak il merkezleri ve ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Diyarbakır'da gerçekleştirilen kutlamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılırken, Siirt'te sporcuların gösterisi, Mardin'de halk oyunları, Şırnak'ta öğrencilerin sergisi ve Batman'da ise etkinlik sonunda verilen konser büyük beğeni topladı. 

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından, on binlerce vatandaş Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Dün sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir saat 10.00'da halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan on binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ü ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu. Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu. Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
19 MayısAtatürk
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