Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
banner138

Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu

19 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, dün en doğusundan en batısına kadar tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Antıkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından on binlerce vatandaş Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ü ziyaret etti. Bazı vatandaşlar dua okudu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:49
Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu

19 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle dün en doğusundan en batısına kadar tüm yurtta coşku dolu kutlamalar gerçekleştirildi.

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Başkentte ilk tören, Anıtkabir'de yapıldı. Tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e girdi ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak il merkezleri ve ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kutlamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılırken, Siirt'te sporcuların gösterisi, Mardin'de halk oyunları, Şırnak'ta öğrencilerin sergisi ve Batman'da ise etkinlik sonunda verilen konser büyük beğeni topladı.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından, on binlerce vatandaş Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Dün sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir saat 10.00'da halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan on binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ü ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu.

Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu. Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı.

AA

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
19 MayısAtatürkAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'daki deprem korkuttu
Amasya'daki deprem korkuttu
Kutlu zaferin ilk adımı
Kutlu zaferin ilk adımı
CHP'den suç duyurusu
CHP'den suç duyurusu
'Dünya nüfusunun üçte biri obez'
'Dünya nüfusunun üçte biri obez'
Boş laf zirvesi... İİT toplantısından notlar
Boş laf zirvesi... İİT toplantısından notlar
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
'ABD mahkemesi hukuku çiğnedi'
'ABD mahkemesi hukuku çiğnedi'
Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi
Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi
Kuzey Kore ters köşe yaptı!
Kuzey Kore ters köşe yaptı!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim