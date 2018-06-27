Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96044
ALTIN
185.975
DOLAR
4.6047
STERLİN
6.0626
EURO
5.3441

Ankara'da dev FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ operasyonunda Ankara merkezli 21 ilde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen ve 30 pilot bulunuyor

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:01
Ankara'da dev FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ operasyonunda Ankara merkezli 21 ilde 99 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda operasyon için düğmeye basan Başsavcılık, 78'i soruşturma nedeniyle daha önce hakkında idari işlem yapılan, 21'i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 65'i üsteğmen ve 30'u pilot rütbesinde şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden ve darbecileri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğu öğrenildi. Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan Sönmezateş, dava kapsamında yaptığı savunmada "Darbeciyim ama FETÖ'cü değilim" demişti. Sönmezateş'in de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği tespit edildi. 

Öte yandan Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerler, askeri okullardan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişiden 95'i gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Fetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mega projeler dövize endeksli
Mega projeler dövize endeksli
'Tam puan'ın sırrı kitap okumada
'Tam puan'ın sırrı kitap okumada
YKS maratonu başlıyor
YKS maratonu başlıyor
'Bir adım ötesi parçalanma'
'Bir adım ötesi parçalanma'
Gümrük Birliği çıkmazı
Gümrük Birliği çıkmazı
TBMM'de ilk oturumu Deniz Baykal yönetecek
TBMM'de ilk oturumu Deniz Baykal yönetecek
Trafik kazalarında artış var
Trafik kazalarında artış var
AB'den skandal karar... Ankara'dan jet açıklama
AB'den skandal karar... Ankara'dan jet açıklama
MHP'den 'OHAL'e devam' açıklaması!
MHP'den 'OHAL'e devam' açıklaması!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim