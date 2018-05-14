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Ankara'da pide fiyatı belli oldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu, ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi üyeleriyle ramazan pidesi gramajı ve fiyatları hakkında ATO Congresium'da basın toplantısı düzenledi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:28
Ankara'da pide fiyatı belli oldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu, ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi üyeleriyle ramazan pidesi gramajı ve fiyatları hakkında ATO Congresium'da basın toplantısı düzenledi.

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin ATO Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinin istişareler gerçekleştirdiğini belirten Baran, "Çalışmalarımız sonucu bu ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 275 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 2 lira, 500 gramlık yumurtalı susamlı pidenin fiyatı da 4 lira olarak belirlendi." diye konuştu. AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanFiyatPideAnkara
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