Ankara'da tarihi buluşma

YENİ MESAJ/ANKARA

Başkent Ankara bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın genişletilmiş "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edilecek.

Prof. Baş eserini imzalayacak

Tanıtım töreni BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde gerçekleşiyor. Tarihi buluşma, Ankara Ataköşk Otel'de saat 20.00'de gerçekleşecek.

Başkent Ankara bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın genişletilmiş "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edilecek. Tanıtım töreni BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde gerçekleşiyor. "

Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabının yeni baskısı ilk kez Meltem TV'de yayınlanan ‘Dün Bugün Yarın’ programında Türk milletine gösterildi.

Kitabı gösteren tarihçi yazar Emre Polat, "Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabı 900 sayfalık bir başucu eseri oldu. 27 Şubat 2018 tarihinde Ankara Atapark Otel'de bu kitabın tanıtımı yapılacak. Buradan tüm halkımızı davet ediyorum. 27 Şubat 2013’te BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Rusya Parlamentosu Duma'da 4.5 saat süren bir oturumda anlatılmıştı. Çin Devlet Başkanından sonra ilk defa bir yabancı konuğu (Prof. Dr. Haydar Baş) ağırlayan Duma'da tarihi konuşmanın yapıldığı günün 5. yıl dönümündeyiz" dedi.

Sağcı veya solcu değil ilerici bir model

Program konuklarından gazeteci-yazar Ümit Zileli de ‘bu model sağcı veya solcu değil, gerçek insanlığa hizmet edecek ilerici bir model’ dedi.

Zileli şunları söyledi: "Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet Modeli" (burada solcu, sağcı hiç bir önemi yok) gerçekten insanı yüceltecek olan modeldir. Bunu Haydar Bey yazmış kendisini tebrik ediyorum. Ben bir solcuyum, söylemlerimin hemen hemen hepsini Haydar Bey yazmış zaten.

Milli parasını kullanarak sanayi ve üretime bütün ağırlığını veren "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" tezi ilerici bir modeldir. Bakın sağcı-solcu demiyorum, ilerici diyorum yani gerçek insanlığın lehine, onların mutluluğuna çalışan bir model." Programın sonunda Emre Polat ise, "Ümit beyin dediği gibi sağcı veya solcu değil, milli bir ekonomi modelidir. Hem milli bir ekonominin, hem milli bir sosyal devletin bütün anahtarı burada. İddialı olacak ama bu dünyayı değiştirecek bir eserdir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik krizi haber veren eser

Milli Ekonomi Modeli'nin ilk baskısı 2005 yılında yapılmıştı. Aralık 2007'de ABD'de patlak veren küresel ekonomik krizin kapıda olduğuna işaret eden esere ilişkin bugüne kadar 9 uluslararası kongre düzenlendi. Kongrenin ilki 2005'te İstanbul'da, ikincisi Bakü'de, üçüncüsü ise 2007'de Almanya'nın Heidelberg kentinde icra edildi. 8. MEM kongresi KKTC'de yapılırken, diğer kongreler Türkiye'nin muhtelif kentlerinde düzenlendi.

Duma'nın 5. yıldönümü

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya'dan gelen resmi davet üzerine kalabalık bir heyetle Moskova'ya gitmiş ve Rusya Parlamentosu Duma'da Milli Ekonomi Modeli'ni anlatmıştı.

Prof. Dr. Baş’ın modelini anlattığı oturumda Rus parlamenterler ve bilim adamları da Milli Ekonomi Modeli üzerine konuşmalar yapmıştı.

Prof. Dr. Haydar Baş, Çin Devlet Başkanından sonra Rusya parlamentosunda konuşan ikinci yabancı isim olmuştu. BTP Genel Başkanı Baş, tarihi oturumun ardından Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovksi ile de bir görüşme yapmış ve Rus milliyetçisi olarak bilinen Jirinovski bu görüşmenin ardından kameralar önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü Türkçe olarak söylemişti.

4 milyar insan faydalanıyor

Prof. Dr. Baş’ın Milli Ekonomi Modeli'ni 3 yıllık kalkınma planına alarak her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştiren Rusya, ABD'nin tek kutuplu dünyasına Milli Ekonomi Modeli sayesinde son verebilmişti. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli’nin formülleri toplamda 4 milyarlık bir nüfusa sahip Rusya'nın başını çektiği, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri tarafından uygulanıyor.