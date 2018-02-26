Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118792
ALTIN
162.259
DOLAR
3.7899
STERLİN
5.2901
EURO
4.6632
banner138

Ankara'da tarihi buluşma

27 Şubat 2013’te Prof. Dr. Haydar Baş, resmi davetle gittiği Rusya Parlamentosu Duma’da Rus parlamenterler ve bilim insanlarına Milli Ekonomi Modeli’ni anlatmıştı. Duma buluşmasının 5 yıldönümü olan bugün, tüm yurttan on binlerce kişi genişletilmiş Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabının tanıtım töreni için Ankara’da buluşuyor

26 Şubat 2018 Pazartesi 18:40
Ankara'da tarihi buluşma

YENİ MESAJ/ANKARA

Başkent Ankara bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın genişletilmiş "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edilecek.

Prof. Baş eserini imzalayacak

Tanıtım töreni BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde gerçekleşiyor. Tarihi buluşma, Ankara Ataköşk Otel'de saat 20.00'de gerçekleşecek.

Başkent Ankara bugün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın genişletilmiş "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edilecek. Tanıtım töreni BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde gerçekleşiyor. "

Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" kitabının yeni baskısı ilk kez Meltem TV'de yayınlanan ‘Dün Bugün Yarın’ programında Türk milletine gösterildi.

Kitabı gösteren tarihçi yazar Emre Polat, "Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabı 900 sayfalık bir başucu eseri oldu. 27 Şubat 2018 tarihinde Ankara Atapark Otel'de bu kitabın tanıtımı yapılacak. Buradan tüm halkımızı davet ediyorum. 27 Şubat 2013’te BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Rusya Parlamentosu Duma'da 4.5 saat süren bir oturumda anlatılmıştı. Çin Devlet Başkanından sonra ilk defa bir yabancı konuğu (Prof. Dr. Haydar Baş) ağırlayan Duma'da tarihi konuşmanın yapıldığı günün 5. yıl dönümündeyiz" dedi.

Sağcı veya solcu değil ilerici bir model

Program konuklarından gazeteci-yazar Ümit Zileli de ‘bu model sağcı veya solcu değil, gerçek insanlığa hizmet edecek ilerici bir model’ dedi.

Zileli şunları söyledi: "Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet Modeli" (burada solcu, sağcı hiç bir önemi yok) gerçekten insanı yüceltecek olan modeldir. Bunu Haydar Bey yazmış kendisini tebrik ediyorum. Ben bir solcuyum, söylemlerimin hemen hemen hepsini Haydar Bey yazmış zaten.

Milli parasını kullanarak sanayi ve üretime bütün ağırlığını veren "Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet/Milli Devlet" tezi ilerici bir modeldir. Bakın sağcı-solcu demiyorum, ilerici diyorum yani gerçek insanlığın lehine, onların mutluluğuna çalışan bir model." Programın sonunda Emre Polat ise, "Ümit beyin dediği gibi sağcı veya solcu değil, milli bir ekonomi modelidir. Hem milli bir ekonominin, hem milli bir sosyal devletin bütün anahtarı burada. İddialı olacak ama bu dünyayı değiştirecek bir eserdir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik krizi haber veren eser

Milli Ekonomi Modeli'nin ilk baskısı 2005 yılında yapılmıştı. Aralık 2007'de ABD'de patlak veren küresel ekonomik krizin kapıda olduğuna işaret eden esere ilişkin bugüne kadar 9 uluslararası kongre düzenlendi. Kongrenin ilki 2005'te İstanbul'da, ikincisi Bakü'de, üçüncüsü ise 2007'de Almanya'nın Heidelberg kentinde icra edildi. 8. MEM kongresi KKTC'de yapılırken, diğer kongreler Türkiye'nin muhtelif kentlerinde düzenlendi.

Duma'nın 5. yıldönümü

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya'dan gelen resmi davet üzerine kalabalık bir heyetle Moskova'ya gitmiş ve Rusya Parlamentosu Duma'da Milli Ekonomi Modeli'ni anlatmıştı.

Prof. Dr. Baş’ın modelini anlattığı oturumda Rus parlamenterler ve bilim adamları da Milli Ekonomi Modeli üzerine konuşmalar yapmıştı.

Prof. Dr. Haydar Baş, Çin Devlet Başkanından sonra Rusya parlamentosunda konuşan ikinci yabancı isim olmuştu. BTP Genel Başkanı Baş, tarihi oturumun ardından Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovksi ile de bir görüşme yapmış ve Rus milliyetçisi olarak bilinen Jirinovski bu görüşmenin ardından kameralar önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünü Türkçe olarak söylemişti.

4 milyar insan faydalanıyor

Prof. Dr. Baş’ın Milli Ekonomi Modeli'ni 3 yıllık kalkınma planına alarak her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştiren Rusya, ABD'nin tek kutuplu dünyasına Milli Ekonomi Modeli sayesinde son verebilmişti. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli’nin formülleri toplamda 4 milyarlık bir nüfusa sahip Rusya'nın başını çektiği, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri tarafından uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Haydar BaşMillî Ekonomi Modeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ile Çin Afrika'da kapışıyor
ABD ile Çin Afrika'da kapışıyor
Sınır kapılarında bitmeyen çile
Sınır kapılarında bitmeyen çile
Afrin'de çok önemli gelişme
Afrin'de çok önemli gelişme
Son dakika... Kırmızı halıdan kırmızı bültene
Son dakika... Kırmızı halıdan kırmızı bültene
Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar
Alçaklar! Sivilleri canlı kalkan yaptılar
Trump'ın 'Kudüs' inadı
Trump'ın 'Kudüs' inadı
18 kilometre 'çile’ kuyruğu
18 kilometre 'çile’ kuyruğu
Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı
Otokar'dan 433 zırhlı araç satışı
Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu
Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim