Ankara'dan ABD operasyonuna tam destek

ABD'nin Suriye'yi vurmasına Ankara da tam destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazlılı açıklamada, "ABD tarafından Humus’ta bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Sivillerin üzerine ateş eden o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır.

Ümit ederim ki bu operasyon barışın sağlanmasına da katkı sağlar" derken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım" ifadesini kullandı.

Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti" diye konuştu.

ABD saldırısından hemen önce katıldığı bir canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale öneren açıklamalarına ilişkin, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim" demişti.

Bakan Zeybekci: ABD gösteriş yapıyor

Hükümetten ABD'nin Suriye saldırısını olumlu karşılayan açıklamalar gelirken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci farklı bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Nihat Zeybekci, ABD'nin Suriye'de bir askeri üssü bombalamasının bundan sonraki katliamları önleme etkisi olacağını zannetmediğini söyledi.

ABD'nin askeri üssü bombalasının gösteriş olduğu görüşünü savunan Zeybekci, "Suriye yönetiminin böyle bir katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini, bunun ciddi engelleyici etkisinin olacağını ben zannetmiyorum. Bu saldırı, bu müdahale, sözle yapılan söylemlerin belki bir tık üzeridir. Arkasının geleceğini ve köklü bir çözüm olacağının, oradaki zulmün biteceğinin göstergesi değildir" dedi.

İsrail mest oldu

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir" dedi.

ABD'yi kınayan tek ülke ise İran oldu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.