Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya seçimleri sonrası ilk kez Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü. Bu görüşmeyle Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası Türkiye ile Almanya arasında ilk temas da sağlanmış oldu.

Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştüğünü bildiren diplomatik kaynaklar görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi. Ankara-Berlin hattı yaşanan gerginliğin, Almanya'daki seçimler sonrası sona ermesi bekleniyordu.

Ankara ile Bağdat ortak hareket edecek

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani yönetimi karşısında Türkiye'nin atacağı adımlarda özellikle Bağdat'ın taleplerinin belirleyici olacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Atacağımız adımlarda özellikle Bağdat'ın yani Irak Devleti'nin ve Hükümeti'nin talepleri kriter olacaktır. Şu ana kadar bizden ve diğer ülkelerden talepleri oldu. Bazılarını uygulamaya başladık. Bağdat'ın Erbil'e havaalanlarının ve sınır kapılarının kontrolünün Bağdat'a devredilmesiyle ilgili süre bu akşam doluyor. Bu sebepten dolayı havayolu şirketlerimiz, uçuşlarını bu akşam itibarıyla durdurma kararı almışlardır. Umarım Erbil yönetimi, Kürt bölgesel yönetimi, Bağdat'ın bu çağrılarına olumlu cevap verir ve sorun çözülür" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi: "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(IKBY'deki gayrimeşru referandum) Biz vatandaşlarımıza yönelik seyahat uyarıları yaptık ve bunları güncelledik gelişmelere göre. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi için her türlü imkanımızı seferber ederiz. Önümüzdeki süreçte de gerekirse özel izinle uçak göndeririz. Bunlar sıkıntı olmaz. Biz uyarılarımızı yaptık, vatandaşlarımızın kararı önemlidir."

HABER MERKEZİ