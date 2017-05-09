Ankara kulisleri 21 Mayıs'a kilitlendi

Geniş mutabakat arayacak olan AK Parti Meclis çatısı altında MHP ile yürüteceği çalışmalara CHP'yi de davet edecek. Uyum yasaları için AK Parti ve MHP kendi çalışmalarını sürdürüyor. Yine her bakanlık kendi alanındaki düzenlemelerle ilgili çalışıyor.

Öncelikle yasalarda teknik düzenleme yapılacak. Yeni sistemde Başbakanlık makamı olmayacağı için öncelikli olarak 209 yasa içinde geçen 'Başbakan' ifadesi çıkarılacak. İkinci önemli düzenleme Meclis İç Tüzüğümde olacak.

Parlamenter sisteme göre düzenlenen iç tüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemime göre yeniden ele alınacak. Edinilen bilgiye göre AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda hangi yasanın kaç saat görüşüleceği, her partiye ne kadar süre söz verileceğini planlayacak Usul Komisyonu kurulmasını önerecek. Yeni sistemde bakanlar milletvekili olmayacağı için, genel görüşmede bakanların nasıl bilgi vereceğinin usul ve esasları Meclis İç Tüzüğü'nde yeniden belirlenecek.

HABER MERKEZİ