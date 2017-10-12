Ankara tansiyonu düşürmek istiyor

Türkiye ABD ile yaşanan vize krizinde tansiyonu düşürmenin yollarını arıyor. Pazar gecesi başlayan krizde ilk temas iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, krizin aşılması için atılması gereken adımların ele alındığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır" dedi.

Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, vize kriziyle ilgili görüşmeler için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek. Krizin çözümü için Türkiye'nin ABD'ye ortak bir komisyon kurulmasını teklif ettiği belirtildi.

‘Vize konusu fazla abartıldı’

Vize krizinin ardından ABD'ye giden ilk hükümet yetkilisi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek oldu. IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’ye giden Şimşek ABD Ticaret Odası’nda konuştu.

"Vize konusu fazla abartıldı" diyen Şimşek, “Vize sorunu geçici bir sorun ve kısa zamanda sona erdirilecek. Kriz bir saniye bile devam etmemeli. Kısa sürede çözeceğimiz konusunda iyimserim. Vize konusunun yakın zamanda çözülmesini bekliyorum. Türkiye keyfi tutuklama yapmıyor, hukuk sistemi çalışıyor. Konsolosluk çalışanının tutuklanması siyasi değil. ABD elçilik çalışanlarının güvenliği Türkiye’nin önceliği” dedi.

‘İncirlik tamamen açık’

İki ülkenin karşılıklı olarak getirdiği vize yasağında esnek davranan taraf ise Türkiye. Kriz ABD'nin Türkiye'deki askeri faaliyetlerini etkilemiyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Kriz askeri operasyonları etkilemedi. Türkiye ve ABD yakın çalışmaya devam edecek" dedi.

Mattis şöyle devam etti: "Türkiye on yıllardır NATO müttefikimiz ve Türkiye sınırları içinde aktif çatışmanın olduğu tek NATO ülkesi. Yakın işbirliğimizi ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Askeri etkileşim ve entegrasyonumuz bundan etkilenmedi. İncirlik tamamen açık. İletişim kanalımız açık. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Türkiye’nin güneyinde operasyonlarımız olduğu için hava kuvvetlerimiz birbiriyle konuşuyor.”

Matttis iki ülke arasındaki diplomatik krizin gelecekteki operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise, “Bu konuda spekülasyon yapmak istemem. Bazı karmaşık durumlar her olduğunda askeri ilişkilerimiz bozulacak mı diye duyarım ancak açık söyleyeyim daha önce bu olmadı. (Türkiye) bir NATO ortağı ve ortak düşmanımıza karşı birlikte durmak için çok çalışacağız. Askeri olarak birlikte çok iyi çalışıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Aba altında sopa gösterdi

Vize krizinin baş aktörlerinden olan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın diplomasi muhabirleriyle yaptığı veda toplantısında söylediği sözler de yeni bir tartışma başlattı. Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu" demişti. Bass'ın sözünü ettiği süreçte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok kentte sistematik olarak bombalı saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılarda yüzlerce vatandaşımız şehit olmuştu. Amerikan elçisinin aba altında sopa göstermek olarak değerlendirilen bu sözlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sayın büyükelçinin neyi kastettiğini açıklaması lazım. Türk hükümeti ve Türkiye Devleti bir kabile devleti değil" dedi.