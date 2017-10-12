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Ankara’da silahlı saldırı 1 polis şehit

Kız kaçırma olayının devamında bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen iki kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu bir polis memuru şehit oldu

12 Ekim 2017 Perşembe 17:36
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Ankara’da silahlı saldırı 1 polis şehit

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesinden kaynaklanan arbedede Ekrem Genç'in öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan zanlılar arasında yer alan A.E. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında fenalaşınca polislerce Kahramankazan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanenin Acil Servisine getirilen A.E'ye, hastanede bekleyen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Olayda, A.E'nin yanında yer alan polis memurlarından biri, vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit oldu, diğer polis memuru ile A.E. ise yaralandı. Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganlardan biri ise polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı. Şehit polis memurunun yaklaşık bir hafta önce Kahramankazan ilçesinde göreve başladığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de hastaneye gelerek, olay hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Olayın geçmişi

Kumpınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D, akrabası olduğu belirtilen Ö.D. (25) tarafından Ekrem Genç'in (40) kullandığı otomobille kaçırılmak istenmişti. Durumu fark eden R.D'nin akrabalarınca takibe alınan otomobilin İmrendi Mahallesi'nde durdurulmasıyla taraflar arasında yaşanan arbedede R.D'nin ağabeyi A.D'nin kullandığı öne sürülen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 6 çocuk babası Genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polislerce müdahale edilen olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alınmış, mağdur R.D. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.
AA

Anahtar Kelimeler:
KızKaçırmaGözaltıHastaneZanlıPolisMemuru
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