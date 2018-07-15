EYÜP KABİL – ÜNAL MÜRTEZA KURTOĞLU / ANKARA

Geleceğin Türkiye’si, Türkiye’nin geleceği olan İcmal Gençlik; yaz tatilini coşkulu bir eğitim programı ile değerlendiriyor. İkinci haftasının geride bırakıldığı İcmal Gençlik Ankara programı, gençlerin eğlenerek öğrendiği, gezerek keşfettiği ve okuyarak da donanımını artırdığı coşkulu bir yaz tatili programı olarak tüm hızıyla devam ediyor. İcmal Gençlik Eğitim Programı’nın değişmez bir parçası olan gezilerde bu haftaki durak Ankara’nın manevi sahipleriydi.

İlk durak Anıtkabir oldu

İcmal Gençlik Ankara Şubesi bünyesinde düzenlenen gezi programında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri “Anıtkabir” ziyaret edildi. İcmal Gençlik olarak yapılan Anıtkabir gezisinde ilginç anlara şahit olan ziyaretçiler Ata’nın huzurunda dua eden İcmal gençlerini hayranlıkla izledi. Gerek Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in kendi konuşmalarından gerekse kaleme aldığı “Hoş Geldin Atatürk” kitabından, Peygamber soyundan gelen Mustafa Kemal’in Allah dostu olan manevi bir kişiliğe sahip olduğunu bilen İcmal Gençleri gittikleri her ortamda bu bilinçle hareket etti ve etraftakilerin beğenisine, meraklı gözlerine muhatap oldu.

Anıtkabir’de bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ve Atatürk’ün binlerce kitaptan oluşan şahsi kitaplığını da inceleyen gençler, Anıtkabir Anı Defteri’ni de imzaladılar.

Ankara’nın manevi sahipleri unutulmadı

Anıtkabir ziyareti ile başlayan gezi programı Hz. Hüseyin’in soyundan gelen I. Anadolu Ereni olarak da bilinen Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek devam etti. Gezi programı, Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Tezveren Sultan ve Kar Yağdı Sultan Türbelerinin gezilmesiyle tamamlandı.

Eğitim seminerlerine devam

İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi’nce organize edilen eğitim seminerleri de yaz programında tüm hızıyla devam etti. Seminer programının konuşmacısı İcmal Gençlik Derneği Kurucu Üyesi Av. Mustafa Pak “Seyri Süluk ve Nefs Terbiyesi” konularını anlatarak şu bilgileri verdi: “Nefs, Allah ile kulun arasındaki bir perde gibidir. Onu terbiye etmek ancak ibadet ve zikrullah ile mümkündür. Tasavvuf yolcusu olan insan mutlaka bir yol göstericiye ihtiyaç duymaktadır bu yolun bir gereği, Allah’ın bir kanunudur. İnsan nefsin yedi basamağını aşarak Cenab-ı Allah’a ulaşabilir. Bu basamaklar kulun aşması gereken basamaklardır, kul nefsini ibadet ile Allah’ı zikir ile nefsini terbiye etmeye gayret gösterdikçe Allah’a yaklaşır.” Seminer sonrası gençler ilahiyatçı Lütfi Doğan’dan Kur’an-ı Kerîm ile imamet ve müezzinlik dersleri de aldılar.