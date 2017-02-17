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Anket şirketleri de yöntem değiştirdi!

1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimleri doğru tahmin edemeyen anket şirketleri, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumunu doğru tahmin etmenin baskısıyla karşı karşıya.

17 Şubat 2017 Cuma 13:55
Anket şirketleri de yöntem değiştirdi!

Anket şirketleri, OHAL nedeniyle insanların eğilimini gizlemeye meyilli olduğunu öne sürüyor. Bazı şirketler bu engeli aşmak için farklı yöntem geliştirmiş...

Örneğin Gezici Araştırma, anket doldurulduktan sonra oyun perde arkasındaki sandığa atılmasını istiyor.

Anket şirketi sahibi Adil Gür, aslında referandum sonuçlarına yönelik araştırmaların yerel veya siyasi seçimlere göre daha kolay olduğunu ama bu referanduma özgü bir zorluk ile karşı karşıya olduklarını söyledi ve bunun nedenini OHAL döneminde insanların eğilimlerini gizlemeye meyilli olmasıyla açıkladı. "Ülkede bir olağanüstü hal var. Bir yandan FETÖ ile mücadele var, terör örgütleriyle mücadele var. Var da var" diye sözlerine başlayan Gür, "Bir taraftan seçmenlerin bir bölümüne baskı olduğu yönünde bir algı hakim olursa, bu referanduma giderken araştırma şirketlerini, hepimizi yanıltabilir. Seçmen gerçek fikrini söylemekten çekinirse araştırma şirketleri o zaman çuvallayabilirler, rakamları öngöremeyebilirler" dedi.

BBC

Son Güncelleme: 17.02.2017 16:57
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