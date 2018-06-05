Anlaştılar! Çavuşoğlu: 3 aşamalı yol haritası

Önceki gün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında kritik görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İkili ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini, genel anlamda siyasi çözüm ve terörle mücadele başta olmak üzere Suriye’de ne yapılacağını masaya yatırdıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "İkili ilişkilerimizde ekonomik konuları değerlendirdik.

Çelik ve bakır üzerinde ABD’nin uyguladığı vergi bizleri sektörümüzü rahatsız etti. Biz de karşılık verdiğimiz zaman ABD’nin daha fazla zarar göreceğini söyledik. Bizim ithalatımız ihracattan daha fazla. Genel anlamda da onların lehine bir açık var.

Bu yanlış uygulamadan vazgeçmelerini söyledik. FETÖ’nün iadesi konusunda artık adım atmaları gerektiğini söyledik. Onlar da tabi Brunson konusunu gündeme getirdiler. Belki bu ay için olmazsa Temmuz ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantı Türkiye’de olacak. Ve ikinci çalışma grubumuz ele alacak."

3 aşamalı yol haritası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinde Menbiç konusunda 3 aşamalı bir yol haritasında uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu ay için olmazsa Temmuz ayı içerisinde bir toplantı da Türkiye’de daha gerçekleştirilecek. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak" dedi. "YPG Menbiç'ten çekilirken ABD'nin verdiği silahlar geri alınacak" şeklinde konuşan Bakan Çavuşoğlu Menbiç için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu söyledi.

Yol haritasının ilk aşamasında tarafların ön hazırlık toplantısı yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Birinci aşamada, ekiplerimiz uzmanlarımız bir hazırlık çalışması yapacak iki taraftan da. İstihbarattan, Genelkurmay’dan ve Milli Savunma Bakanlığımızdan arkadaşlarımız, muhataplarıyla bir hazırlık toplantısı gerçekleştirecek. İkinci aşamada YPG'nin bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceği belirlenecek. Buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Ve bu şekilde Münbiç’i istikrara kavuşturmuş olacağız" dedi.

Çavuşoğlu, “ Ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacak, birkaç ay içinde 3 aşama da tamamlanacak. Burada oyalamaca yok. Türkiye ya da ABD ben imzayı onayladım ama vazgeçtim derse bir yol haritası akamete uğrar. Aksi taktirde aylardır tartıştığımız çalışma gruplarının içinde, askerlerin olduğu, bizlerin olduğu, savunma bakanlığının olduğu bir çalışma ve yol haritası. 6 aydan çok daha önce bitecek" dedi.

Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi sürecinde üçüncü bir ülkenin rol almayacağını da vurguladı.

Önce Münbiç sonra diğerleri

Münbiç yol haritası tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımız da bu da var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: "Menbiç yol haritası kapsamında silahlar YPG'den alınacak. Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var. YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz. 6 ayı bulmayacak, daha yarısını olmayacak bir süreç diyoruz. Şu anda Menbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz."

'Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak. İlk etapta YPG/PKK'lılar ayrılacak, ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Burada dörtlü bir iş birliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil'in de düşmanıdır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Münbiç'te yol haritası Suriye'nin istikrarı için tamamlayıcı bir çalışma. Astana süreci ile ateşkesi tesis ettik. Soçi süreci yine Cenevre sürecini destekleyici bir adımdı. Burada ise terör örgütünün kontrol ettiği bir bölgeyi bu terör örgütünden kurtarıp bölgeyi terörden arındırıp istikrara kavuşturma var."

FBI'dan FETÖ soruşturması

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunun da gündeme geldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Bu adam halen serbestçe dolaşıyor, tehdit ediyor. Mesajlar göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla bunlara da fırsat vermemeniz gerekiyor dedik. FBI’ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabi FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söyledi. Ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu ve bu konuda da işbirliği yapabileceğimizi, yani ABD kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bu okulların nasıl suiistimal edildiğini ortaya koyabilmek için kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Bu soruşturma önemli tabi. Herhangi bir objektif soruşturmada bunların ortaya çıkabileceğini kendileri de bizler de teyit ettik."

Yol haritasının diyeti S-400 mü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamaları, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'daki görüşmesinde alınan kararların Türkiye'yi 'şimdilik' tatmin etiğini ortaya koyuyor.

Ancak burada asıl merak edilen şey, Ankara'yı memnun eden Menbiç bağlamında karara bağlanan yol haritasına karşılık ABD'nin elde ettiği kazanımlar. Bu kapsamda ik akla gelen soruın Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Brunson konusu.

Zira ABD yönetimi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını talep ediyor. Herkesin gözü bu konuda yaşanabilecek gelişmelerde. Diğer bir konu ise Türkiye'nin Rusya'dan almak için anlaşma yaptığı S-400 füze savunma sistemleri. ABD tarafı NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı olduğunu net bir şekilde Ankara'ya belli etmiş durumda. Türkiye S-400 sistemlerini satın alırsa ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması bile Washington'un gündeminde.

Bu bağlamda ABD, Menbiç yol haritası mutabakatı için Türkiye'den S-400 füze anlaşmasını iptal etmesi istenmiş olabilir. Elbette bunlar şimdilik birer tahmin. Ancak yol haritası mutabakatı sağlanmış olduğundan hareketle, ABD'nin masaya koyduğu şartları Türkiye'nin de kabul ettiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Ancak Türkiye'nin hangi diyeti ödediğini ancak atılacak adımlar ve yaşanacak gelişmeler ışığında anlayabileceğiz.