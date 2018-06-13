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Antalya bayramda 1 milyon turist bekliyor

3.5 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, Akdeniz ve Ege sahilleri büyük yoğunluk yaşayacak. Turizm sektörü temsilcilerine göre sadece otellerde 300 bin kişilik tatil hareketliliği bekleniyor

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:20
Antalya bayramda 1 milyon turist bekliyor

3.5 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, Akdeniz ve Ege sahilleri büyük yoğunluk yaşayacak. Turizm sektörü temsilcilerine göre sadece otellerde 300 bin kişilik tatil hareketliliği bekleniyor. 14 Haziran Perşembe arife günüyle başlayacak Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesine de denk gelen bu tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler sahillere akın ediyor. En büyük talebi ise Antalya görüyor. Kaş'tan Alanya'ya kadar ciddi talebin oluştuğu kentte, Ramazan Bayramı döneminde 1 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin en önemli tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, genel turizm ve bayram hareketliliğiyle ilgili değerlendirme yaptı. Antalya'nın 2017'de 2016'ya göre turizmde ciddi sıçrama yaşadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2018'e de yeni hedeflerle girildiğini, mayıs sonu itibariyle Antalya turizminde iyi başlangıç yapıldığını söyledi.

Geçen yıla göre yüzde 45'lik artış olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Mayıs aylarını mukayese ettiğimizde ise yüzde 52'lik artış var. Şimdi haziran ayındayız. İlk 10 günlük haziran ayı karşılaştırmalarında da yüzde 35'lik artış var. İyi başladık, iyi gidiyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu trendi devam ettirebilirsek, koyduğumuz hedefleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hatta bir miktar o hedefleri geçebiliriz" dedi. HABER MERKEZİ
 

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Turist
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