Antalya'da hedef 13 milyon turist

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmdeki göstergelerin gayet iyi olduğunu belirterek, "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız" dedi.

Turizm sezonuna yüzde 46 turist artışıyla girildiğini hatırlatan Çetin, şöyle devam etti: "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız. Avrupa pazarında hızlı bir dönüş görüyoruz. Almanya pazarında İspanya ve İtalya sert düşüşte, Mısır, Tunus ve Türkiye yükselişte. Konaklama fiyatları avro bazında geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde. Yüksek sezonda yabancı turiste bile yer kalmayacaktır."

Endüstride 4.0 çağına işaret eden ATSO Başkanı Çetin, hayat boyu öğrenme programının başlatılması gerektiğini söyledi. Çetin, "İngiltere yaşlılara bilgisiyar öğretiyor, biz de yapmalıyız. Televizyonlarda eğitim programları olmalı. İngilizce öğrenene, kod yazma öğrenene teşvik vermeliyiz. Part time çalışmayı teşvik etmeliyiz" diye konuştu. AA

