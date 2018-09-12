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Antalya depremle sarsıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.21'de gerçekleşen depremden sonra 17 dakika içinde Muğla’nın Dalaman ve Fethiye ilçesinde, Antalya’nın da Gazipaşa ilçesinde artçı sarsıntılar meydana geldi

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:04
Antalya depremle sarsıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinin 65,45 kilometre açığında saat 09.21’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40,19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya’nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. 

Bir otelde çalışan Emre Taşdemir arkadaşlarının depremi hissederek, uykularından uyandığını söyledi. Taşdemir, "Çalıştığım otelde konaklayan misafirler deprem şiddetiyle uyandığını söyledi. Hatta bazı misafirler, yetkililere konuyla ilgili sorular sordu" dedi. Depremi ufaktan hissettiğini ifade eden Hüseyin Yeşil ise "Arkadaşlarla çalışıyorduk, içerideki ürünlerimiz biraz sallandı. Müşterilerden birkaç kişi hissetti.

Fazla rahatsız olan olmadı ama bu küçük depremler halkımıza birer mesaj olabilir. İleride 8 şiddetinde deprem olabilir. Dikkatli ve tedbirli olup yorumcularımızı dinlememiz lazım” diye konuştu. Öte yandan 17 dakika içinde Muğla’nın Dalaman ilçesinde 1,7, yine Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1,5, 09.57’de 2 büyüklüğünde

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde artçı sarsıntılar meydana geldi. 
Bu arada İstanbul teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, '5,2’lik deprem Afrika Anakarasının sıkıştırma, itmeyle Anadolu’da oluşturduğu gerginliğin boşalması sonucu oluşmuştur. Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım. Beklemiyorum' dedi. HABER MERKEZİ
 

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