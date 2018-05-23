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AP seçimleri 2019'da yapılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve AB Komisyonu başkanını belirleyecek seçimlerin 23-26 Mayıs 2019'da yapılacağı açıklandı. AP Başkanı Antonio Tajani, "Seçimlerde AB düzeyinde iş birliği ve entegrasyonun faydalarına inananlar ve son 70 yılda kaydedilen başarıyı geri çevirmek isteyenler arasında da bir savaş gerçekleşecek" dedi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:42
AP seçimleri 2019'da yapılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, düzenlediği basın toplantısında, geri sayımın başladığına işaret ederek gelecek sene 23-26 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle 27 üye ülkenin vatandaşlarının doğrudan 705 AP milletvekilini ve dolaylı olarak da AB Komisyonu başkanını seçeceğini söyledi.

Tajani, "Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa seçimleri sadece geleneksel sağ, sol ve merkez partileri arasında bir savaş olmayacak. AB düzeyinde iş birliği ve entegrasyonun faydalarına inananlar ve son 70 yılda kaydedilen başarıyı geri çevirmek isteyenler arasında da bir savaş gerçekleşecek" dedi.

AB genelinde yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 50'sinin seçimlere ilgi gösterdiğinin tespit edildiğini belirten Tajani, diğer yandan sadece üç kişiden birinin seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi sahibi olmasını eleştirdi. Tajani, "Avrupa kıtasının geleceğini belirleyecek olan seçimler" konusunda herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı. Son AP seçimleri 22-25 Mayıs 2014'te yapılmıştı.

Seçimlerde üye ülkeler nüfuslarına göre AP’de temsil ediliyor. AP seçimleri geleneksel olarak her 5 yılda bir gerçekleşiyor. 2014 yılında ilk kez "Spitzenkandidat" olarak adlandırılan süreçle parlamentoda en çok oyu alan siyasi partinin gösterdiği aday AB Komisyonu Başkanlığına seçilmişti. Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerle AP'de en fazla oyu alan siyasi partinin adayının da mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yerini alması bekleniyor. AA

Anahtar Kelimeler:
ApSeçim
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