Apartman bahçesinde iki el bombası bulundu

Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 337 Sokak’ta bulunan bir apartmanın yönetimi, bahçeyi bordur taşlarla kaplama kararı aldı. Cuma günü başlayan çalışmada, dün sabah saatlerinde işçiler, kazmayı toprağa vurduklarında sıkıştığını gördü. Kürekle o bölgeyi kontrol eden işçilerden Faruk Dönmez, siyah poşet içerisinde iki adet el bombası olduğunu gördü. Dönmez ve arkadaşları durumu hemen site yönetimine haber verdi. Site yöneticisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekibi, 2 bombayı etkisiz hale getirip incelenmesi üzere kriminal laboratuara götürdü. Bombayı bulan Faruk Dönmez, "Sabah geldik alt yapı çalışmaları yapıyorduk, kazmayla çalışırken 2 tane bomba gördük. Yöneticiye haber verdik, yönetici de polis arkadaşlara haber verdi" dedi. Öte yandan, bahçesinde 2 adet el bombası bulunan apartmanda 2 polis memurunun oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA