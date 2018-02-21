Apo'dan itiraf! PKK/KCK raporu...

Dünyadaki diğer terör örgütleri gibi PKK/KCK da uyuşturucudan büyük bir finansman sağlıyor.

Terör örgütü PKK/KCK, bir "insanlık suçu" olarak değerlendirilen uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını yıllarca saklamaya çalışsa da operasyonlarda terör örgütünün uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığı ortaya çıktı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 1999 yılında İmralı'daki yargılanmasının ikinci günündeki ifadeleriyle, terör örgütünün uyuşturucuyla ilişkisini bir anlamda itiraf etmişti.

Teröristbaşı Öcalan, "Uyuşturucu bir insanlık suçudur ancak bazı örgüt temsilcilerimiz uyuşturucu kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabilirler. Bu Avrupa'da da böyledir. Örgüt içinde uyuşturucu işiyle bilerek uğraşmayı en ağır suç olarak kabul ederiz. Hatta ben sigarayı bile yasakladım. Örgüt üyelerinden yurt dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

PKK ile ilişkili 414 narkoterör operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1980-2017 yılları arasında terör örgütü ile ilişkili 414 narkoterör operasyonu düzenlendi.

Bu operasyonlarda bin 325 şüpheli, on binlerce kilogram esrar, eroin benzeri uyuşturucu madde ve yaklaşık 88 milyon adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri kırsalında, kenevirden elde ettiği esrarın ticaretinden büyük gelir elde eden örgüt, bu süreci bizzat organize ediyor.

İngiltere'deki "The Henry Jackson Society" düşünce kuruluşunun "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'deki PKK" başlıklı raporunda PKK/KCK'nın Avrupa'daki en önemli gelir kaynaklarının başında uyuşturucu ticaretinin geldiği, İran'dan gelen uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçirilerek buradaki ilişkili kişiler vasıtası ile dağıtımının yapıldığı ortaya konmuştu.

Avrupa'da ele geçirilen uyuşturucunun DA yüzde 80'i PKK/KCK bağlantılı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Raporu'nun 2016 sayısında, Afganistan'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinde pek çok Kürt ve İranlının yakalandığı, bunların PKK/KCK'ya destek verdikleri ve 2015 yılında da Türkiye'deki farklı illerde ve Avrupa'da, uyuşturucu kaçakçısı söz konusu örgüt üyelerine operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca Almanya Başsavcılığı, Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'inin PKK/KCK ile bağlantısı olduğunu, Fransız Kriminoloji Enstitüsü, PKK/KCK terör örgütü ile uyuşturucu kartelleri arasında "biyolojik, siyasi ve yer altı dünyası" ilişkisi bulunduğunu, İtalyan Mali Polisi ise PKK/KCK'nın, uluslararası uyuşturucu ticaretine doğrudan dahil olarak, göçmen ticareti ile yurt dışındaki Türk iş adamları ve işçilerinin sistematik korunmasından yasa dışı gelir elde ettiğini belirledi.