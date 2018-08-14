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Apple'a boykot kararı... Erdoğan'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güçlerin bodoslama bir şekilde Türkiye'nin üzerine geldiğine işaret ederek, "Ülkemize dönük derin bir operasyon var. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, bizim de Vestel Venüs'ümüz var" dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 14:22
Apple'a boykot kararı... Erdoğan'dan flaş açıklama!

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırının varlığına dikkati çekerek, "Eskiden bu işler, daha sofistike, daha örtülü, daha dolaylı yollardan yapılıyordu. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar" dedi.

Buna karşı yapılacak iki şey olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği tedbirleri aldık, alıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile tüm ilgili kurumlarımız bu konuda gece gündüz çalışıyorlar, çalışacaklar. Yapabileceğiniz ikinci ve bana göre asıl önemli olan husus, siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır."

Bu kurlar niye arttı?

Ekonomi alanında cari açık, faizler, enflasyon başta olmak üzere çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu gerçeğini gözden ırak tutmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Dolar, ülkemizin parası karşısında nasıl oldu da bir anda 4.8 seviyesinden 7'lere fırladı. 15 Temmuz sabahı 2.8 seviyesinde olan kurun iki yılda 4.8 seviyesine çıkmış olması dahi anlamsızken bu durumu nasıl izah edeceğiz. Ortada buna sebep olacak bir fevkaladelik, anormallik var mı diye baktığımızda gördüğümüz manzara şudur: Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizinde veya 10 yıl önceki mortgage krizinde, Avrupa ve Asya'da olduğu gibi bankaları mı battı, hayır. Bugün ülkemiz her bakımdan dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahiptir. Borçlarımızı tıkır tıkır ödediğimiz gibi..."

Şimdi üretim zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik daha büyük ve daha derin bir operasyonun olduğunu belirterek, ABD'ye seslenerek şu soruları yöneltti: "Biz, sizinle stratejik ortak değil miyiz? Biz, sizinle Somali'de beraber olmadık mı? Biz, sizinle Afganistan'da herkes bir tarafa dağılırken orada beraber olmadık mı? Kosova'da beraber olmadık mı? Peki bu yaptığınız nedir? Ne yapmak, nereye varmak istiyorsunuz?"

"Buradan milletimize, özellikle de iş dünyamıza sesleniyorum; ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç...'Üretimi askıya alalım.' Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim... Yola devam." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz, daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip, biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıya servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Türkiye insansız hava aracı istediğinde "Kongre izin vermiyor" dediğini hatırlatarak, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları biz üretiyor muyuz, üretiyoruz. Sıkıntımız var mı, yok. Hem de istediğimiz kadar üretiyoruz. Ve şimdi ihraca başlıyoruz, mesele bu" dedi.

Gençler yurtdışı güzellemelerine kanmasın

Gelişmiş ülkelerin nüfusları hızla yaşlanırken Türkiye'nin genç, eğitimli, dinamik ve üretken nüfusuyla bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı haline geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazılarının, özellikle gençlerimizi tahrik etmek için yurt dışı güzellemeleri yaptıklarını görüyorum. Şundan emin olunuz, yurt dışında verdiği emeği ve ortaya koyduğu gayreti burada sergileyen herkes, ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine kavuşacaktır" dedi.

Üretim durmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünenleri daha çok teşvik edeceklerini kaydederek, "(Bekle gör) anlayışıyla üretimi durdurursak, 'ihtiyat' diyerek ticareti aksatırsak, 'önümüzü görelim' diyerek yatırımları ertelersek, paramızı 'eyvah tehlike var' diyerek dövize yönlendirirsek inanın asıl o zaman düşmana teslim olmuş duruma düşeriz. Sakın. (Dövize gidersek kurtuluruz) yok. O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin" değerlendirmesini yaptı.

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Ahmet Bayraktar 2018-08-14 15:33:20

Çok geç kaldın be Tayyip Bey.

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