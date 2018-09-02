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Apple'ın otomobili kaza yaptı

Amerikan teknoloji devi Apple'ın ürettiği sürücüsüz aracın geçen ay otobanda kaza yaptığı ortaya çıktı

02 Eylül 2018 Pazar 14:26
Apple'ın otomobili kaza yaptı

Apple yetkilileri olayı doğrularken şirketin yürüttüğü sürücüsüz otomobil projesi hakkında bilgi vermedi. Söz konusu bilgi, şirketin Cuma günü yayınladığı bir raporda yer aldı. Rapora göre, 24 Ağustos'ta şirketin Silikon Vadisi'nde bulunan merkezinin yakınlarındaki otobanda Nissan Leaf model bir araç, Apple'ın 'sürücüsüz moddaki' Lexus RX 450h aracına arkadan çarptı.

Apple yöneticileri daha önce, şirketin bir sürücüsüz otomobil projesi yürüttüğü yönünde bir açıklamada bulunmamıştı. Söz konusu raporla birlikte, Apple bünyesinde en az 5 bin kişinin sürücüsüz otomobil projesinde istihdam edildiği su yüzüne çıkmış oldu.

Sürücüsüz otomobil geliştirme alanında Google'ın üst şirketi Alphabet Inc.'e bağlı Waymo ve geleneksel otomobil üreticilerinden General Motors'a bağlı Cruise Automation da faaliyet gösteriyor. Bunların yanı sıra Silikon Vadisi merkezli start-up Zoox da bu alana milyarlarca dolar yatırım yapan şirketlerden.
HABER MERKEZİ

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