Araba satışları çakıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.92 daralarak 353 bin 348 oldu. Toplam pazarda geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 401 bin 158 satış yapılmıştı.

Bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9.82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18.64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda Haziran ayında ise 51 bin 37 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın Haziran ayında 83 bin 658 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 38.99 küçüldüğünü ortaya koydu. Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 37.69 azalarak 41 bin 225'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 43.91 gerileyerek 9 bin 812'ye düştü.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Renault, 52 bin 84 adet ile otomobil ve hafif ticari araç satışında ilk sırada yer aldı. Renault'yu 39 bin 194 araç ile Tofaş, 39 bin 96 araç ile Volkswagen, 38 bin 581 araç ile Ford izledi. Aynı dönemde Audi 7 bin 521, BMW 7 bin 781, Ferrari 9, Honda 14 bin 59, Land Rover 725, Mercedes 14 bin 332, Porsche 314, Toyota 16 bin 860, Hyundai 22 bin 189 araç sattı. Otomobil satışında ise Renault 46 bin 891 araçla ilk sırada yer alırken, Volkswagen 28 bin 963 araçla ikinci, Fiat 22 bin 87 araçla 3. oldu. HABER MERKEZİ

