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'Arabulucu' işe yaradı

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasının başladığı ilk haftada 89 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:31
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'Arabulucu' işe yaradı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması, 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak başvuruların alınması sürecine geçildi. İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulamasının ilk haftasında 3 bin 72 başvuru yapıldı.

Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Uygulamanın ilk haftasında arabulucuya giden 89 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla üç günde anlaştı.

Uzun süren mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İşçi-işverenArabuluculuk
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