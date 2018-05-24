Arabulucuların mesaisi artıyor

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerince başvuruların ücretsiz alınması sürecine geçildi. İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 124 bin 474 başvuru yapıldı.

Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında 52 bin 706 olayda anlaşma sağlanırken, uyuşmazlıklardan 23 bin 700'ünde ise taraflar anlaşamadı. Arabuluculuk kapsamında yüzde 70 oranında başarı yakalandı.

AA