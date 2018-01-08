Araç çekicileri araç sahiplerini mağdur ediyor

Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen şikayet başvurularında, uygunsuz park gerekçesi ile otomobillerinin bilinmeyen otoparklara çekildiği ve otoparkı bulabilmek için saatlerce araçlarını aradıkları belirtilerek mağdur oldukları bildirildi.

Başvurucu, özellikle İstanbul ve Ankara illerinde yaşanan bu mağduriyetlerde araç sahiplerinin acil durması gereken yerlerde trafiği hiç engellemeyecek şekilde park ettiğini, kısa bir süre içinde geldiğinde aracının çekildiğini bildirdi.

Saatlerce aracının hangi otoparka çekildiğini araştırdığını belirten başvurucu, zorla çekilen aracı için çekici parası, otoparka alınan aracı için de otopark ücreti alındığını ve daha sonra ceza tutanağı da düzenlendiğini, bu nedenle maddi ve manevi açıdan mağdur olduğunu bildirdi.

Başvurucular, ayrıca belli bir saatten sonra çekilen araçlarını otoparktan çıkartamadıklarını, aracın bir gün daha otoparkta kaldığını belirterek mağduriyetlerinin daha da arttığını bildirdi.

Şikayetçiler, bu durumun incelenmesini, mağduriyetlerin yaşanmaması için araç çekicilerinin daha anlayışlı olması ve vatandaşı mağdur etmeyecek çalışmaların yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

İHA