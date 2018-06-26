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Araç sahipleri teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı

26 Haziran 2018 Salı 13:12
Araç sahipleri teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı. İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün kent genelinde etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre de İstanbul'un şiddetli yağışın etkisi altına gireceği belirtildi, bunun üzerine, kentteki araç sahipleri harekete geçti.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı. Kadıköy'deki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, yaptığı açıklamada, olası dolu yağışına karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine İstanbul'daki bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

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