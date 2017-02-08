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Arakan'da yaşananlar şok edici

BM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Linnea Arvidsson, "Myanmar'da yaşanan şiddeti açıklayacak kelimeler yok. Duyduklarımız inanılmaz derecede şok ediciydi." dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
Arakan'da yaşananlar şok edici

Birleşmiş Milletler (BM)  İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından 3 Şubat'ta yayımlanan rapor, Myanmar'ın batısındaki Arakan eyaletinde zulüm gören Arakanlı Müslümanları bir kez daha dünya gündemine getirdi.

Arakan'da uzun süredir devam eden sivil Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Bangladeş'e kaçan 220 görgü tanığının ifadelerine göre hazırlanan rapor, Myanmar hükümeti ve ordusuna yönelik yoğun tepkilere neden oldu. 

Raporu hazırlayan dört kişilik BM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun Başkanı  Linnea Arvidsson, yaptığı açıklamada, "Bangladeş'teki ziyaretimiz esnasında duyduklarımızdan ve şiddetin boyutundan ben ve ekibim oldukça etkilendik." diye konuştu. 

Arvidsson, BM ekibinin görüşme gerçekleştirdiği 220 Arakanlının tamamının bir şekilde yaşanan zulüm ve şiddetten etkilendiğini vurguladı. Rapora göre, 220 görgü tanığından 96'sı aile bireylerinden birinin öldürüldüğünü, 131'i dövüldüğünü ve evlerinin harap edildiğini, 91'i aile bireylerinin kaybolduğunu, 88'i tecavüz edildiğini, 26'sı kişisel olarak vurulduğunu veya bıçaklandığını ve 63'ü de cinsel istismara maruz kaldıklarını belirtiyor.

“Zorbalıklar devlet adına yapılıyor”

BM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Arvidsson, bölgede daha önce de şiddet olaylarının yaşandığını anımsatarak, "Ama bu kez Myanmar'da şiddetin bizzat devlet görevlileri tarafından planlandığına ve gerçekleştirildiğine tanıklık ediyoruz. Çünkü üniforma içindeki askerler ve polislerden oluşan resmi görevliler bütün bu zorbalıkları devlet adına yapıyor." diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.02.2017 15:08
Anahtar Kelimeler:
IşkenkceZulümMüslümanlarArakanMyanmarBMLinnea Arvidsson
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