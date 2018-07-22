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Arap devletlerinden utanılacak tutum

Irak'ın eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Tarık El-Haşimi; iki, üç Arap devleti dışında tüm Arap ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tutumlarının utanılacak bir hal olduğunu söyledi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:02
Arap devletlerinden utanılacak tutum

Irak'ın eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Tarık El-Haşimi; iki, üç Arap devleti dışında tüm Arap ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tutumlarının utanılacak bir hal olduğunu söyledi. Açık bir şekilde askeri vesayeti reddedip Türkiye'nin yanında duran tek ülkenin Katar olduğunu vurgulayan Haşimi, şöyle devam etti: “Darbe girişiminin ilk saatlerinde Katar Emiri, Türkiye'yi aradı bütün halkıyla tüm ekonomisi ile Türkiye'nin yanında olduğuna dair destek verdi ve darbe girişimini en sert şekilde protesto etti."

Arap dünyasında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan kamuoyu araştırmalarına göre darbe girişimine karşı Arap coğrafyasının tavrının ortaya konulduğunu aktaran Dr. Haşimi, şöyle konuştu: “Bazı Arap devletleri sona oynadı ve bekledi. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca da ufak tefek açıklamalarda bulundular. Fakat darbeye karşı Arap halkını, iktidarlarından ayırarak düşünmek lazım. Darbe girişiminden sonra yapılan araştırmalara göre, Arap halkının yüzde 87'si darbeye karşı durdu.

Bunların yüzde 13'ü Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtiyor ama iç işlerine karışmıyoruz şeklinde bir tavır sergiledi. Yani Türk halkı, 15 Temmuz denilen hain, alçak darbeye karşı nasıl bir duruş sergilediyse Arap halkının kâhir ekseriyeti de aynı onurlu duruşu sergiledi. Arap dünyasının kalbi de gönlü de sizin yanınızdaydı. Onlar Türkiye'nin, demokrasinin yanında saf tuttular.” Darbe girişiminde Arap ülkeleri gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO’nun da Türkiye Devleti'nin yanında yer almadığını belirten Dr. Haşimi, "Darbeyi ilk andan itibaren reddeden, protesto eden bir yaklaşım ortaya koymadılar. En azından bugün bunu burada çok rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu. HABER MERKEZİ
 

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Arap
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