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Arap yatırımcının gözü Zigana'da

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede tesis yapmak isteyen Arap iş adamı Dr. Tarık El-İbrahim El-Gamdi'yi makamında kabulünde yaptığı açıklamada, "Arap iş adamı arkadaşımız, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu turizm alanında otel ve birtakım dinlenme tesisleri, organik ürünlerin yetiştirileceği yerler yapmak istiyor

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Arap yatırımcının gözü Zigana'da
Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek müracaatlarını alacağız" dedi. Memiş, Gümüşhane'nin turizm kapısının Zigana olduğunu vurguladı. İş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi ise Zigana'da organik turistik tesis yapmak istediğini aktararak, "Benim yapmak istediğim tesisten Bolu Abant'ta var. Bungalov evleri sürekli turist dolu. İnşallah ilerleyen günlerde biz de böyle bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu yatırımın Zigana'daki diğer esnafa da katkısı olacak. Ben Müslüman ülkede bu yatırımı yapmak istiyorum" dedi. AA

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