Arap yatırımcının gözü Zigana'da

Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek müracaatlarını alacağız" dedi. Memiş, Gümüşhane'nin turizm kapısının Zigana olduğunu vurguladı. İş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi ise Zigana'da organik turistik tesis yapmak istediğini aktararak, "Benim yapmak istediğim tesisten Bolu Abant'ta var. Bungalov evleri sürekli turist dolu. İnşallah ilerleyen günlerde biz de böyle bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu yatırımın Zigana'daki diğer esnafa da katkısı olacak. Ben Müslüman ülkede bu yatırımı yapmak istiyorum" dedi. AA