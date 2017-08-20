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Araştırma gemisi karaya oturdu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait Arama-1 gemisi, İskenderun Körfezinde karaya oturdu

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Araştırma gemisi karaya oturdu

Akdeniz'de stok araştırmaları için yaptırılan geminin alt karinadan darbe aldığı, pervanelerinin hasar görmesinden dolayı su alarak yarıya kadar suya battığı bildirildi. Makine dairesi, gemi kamaraları, laboratuvar ve diğer önemli cihazların da su altında kalarak zarara uğradığı öğrenildi. Gemide, yüksek teknoloji nitelikli iki adet su üstü radarı ile bir adet bin metre derinliği gösteren ekosaunder ve seyir hidrografi haritaları olduğu da ifade edildi. 

2014 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Arama-1" isimli araştırma ve kontrol gemisi, dönemin Bakanı Mehdi Eker'in katıldığı törenle Antalya’da suya indirilmişti. 
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