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Arçelik'e Red Dot'tan 6 ödül

Ürünlerinde tasarım ve teknolojiyi buluşturan Arçelik, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot’ta bu yıl 6 ödüle layık görüldü

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
Arçelik'e Red Dot'tan 6 ödül

Ürünlerinde tasarım ve teknolojiyi buluşturan Arçelik, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot’ta bu yıl 6 ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot ödülleri töreni, 9 Nisan'da Almanya’nın Essen şehrinde düzenlendi. Arçelik’in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Ekibi’nden Çağatay Akça aldı.

1954 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 59 ülkeden 48 farklı kategoride katılım sağlanan Red Dot Tasarım Ödülleri en yüksek tasarım kalitesi ve inovasyon derecesine sahip ürünlere veriliyor. Arçelik, 212 kişiden oluşan Uluslararası Dizayn Akademisi'nin değerlendirmesiyle 6 ödüle layık görüldü.

Arçelik’in ödül alan ürünleri arasında Inova buzdolabı, Built-in Oven fırın, TFT ekranlı BEKO fırın, Dot Matrix Hobs, B18 Dishwasher ve Telve Pro Türk kahvesi makinesi bulunuyor. Ödül alan ürünler çağdaş tasarımın en büyük müzesi olan Red Dot Tasarım Müzesi’nde sunulacak. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Arçeliködül
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