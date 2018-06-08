Arjantin'i Türkiye mi izleyecek?

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Sık sık "IMF, bir daha asla" şeklindeki sloganı terennüm etmelerine rağmen Arjantinliler, bir kez daha IMF'nin kapısına düştü. Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti.

Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Yıllardır ekonomik sorunların pençesinde kıvranan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı.

Para birimi TL'den bir tık daha kötü

Son dönemde Arjantin Pesosu, ABD Doları karşısında dünyada en fazla değer kaybeden para birimi olmuştu. Pesonun ardından en fazla değer kaybeden para birimi ise Türk Lirası oldu.

Dahası Türkiye'nin de bu yıl 200 milyar dolar dış borç ödemesi bulunuyor. 1999 ve 2001 yıllarında olduğu gibi Türkiye de borçlarını ödeyemezse yine IMF’nin kapısını çalmak zorunda kalabilir.

Şartlar ağır…

Arjantin’in IMF ile yaptığı anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor. IMF'den yapılan yazılı açıklamada "Arjantin makamları, ilk borç taksitini almak ve daha sonraki taksitlerin koşullu olması konusunda niyet beyanında bulundular" denildi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin IMF'den yardım istemesi, ülkesinde eleştiri almasına neden oldu. Arjantin'de IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik çöküşünden sorumlu tutuluyor.

Türkiye ile Arjantin'in hastalıkları aynı

Türkiye ile Arjantin, ekonomik açıdan benzer hastalıklara sahip... 81 milyon nüfuslu Türkiye, yıllık 55.4 milyar dolarlık cari (döviz) açığıyla dünyada 3. sırada yer alırken, 44 milyon nüfuslu Arjantin ise 30.8 milyar dolarla 7. sırada bulunuyor. Nüfusa oranlandığında Arjantin'de kişi başına düşen cari açık miktarı (700 dolar) Türkiye'den biraz daha yüksek...

Türkiye'de ise kişi başına düşen cari açık 683 dolar. Arjantin Pesosu son bir yılda ABD Doları karşısında yüzde 50'den fazla eridi. Geçen yıl 1 dolar 16.1 peso iken, bu yıl 24.9 peso oldu. Dolar aynı dönemde TL karşısında 3.55'ten 4.50'ye yükseldi. TL'deki değer kaybı ise yüzde 27'ye ulaştı.

Arjantin Merkez Bankası, para birimini korumak için geçen ay faiz oranını yüzde 40’a çıkarmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 25 Nisan’dan bu yana faiz oranının yüzde 5 artırarak yüzde 17.75’e çıkarmıştı.