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Arjantin yolculukları pahalıya patlıyor

Bu yıl 30 Kasım-1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak G20 zirvesi öncesi düzenlenen bakanlar düzeyindeki toplantılara Türk bakanların özel uçakla gidip gelmesi, kamu bütçesine ciddi maliyet olarak yansıyor

09 Eylül 2018 Pazar 17:20
Arjantin yolculukları pahalıya patlıyor

COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL

Bu yıl Arjantin'in G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantılara katılan Türk bakanların ülkeye özel uçakla gidip gelmesi nedeniyle Türkiye'ye pahalıya patlıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Arjantin'in Mendoza şehrinde G20 Eğitim ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, 11 Eylül'de Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi Toplantısı için İngiltere'ye, 14 Eylül'de de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'e gidecek.

Pekcan'ın da ziyaretlerini özel uçakla gerçekleştirmesi bekleniyor. Arjantin'de G20 dolayısıyla yapılan toplantılara ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katılmıştı. Albayrak, 21-22 Temmuz'daki toplantılara akredite gazetecileri de yanına alarak özel uçakla gitmişti.

Başka ülkelerin bakanlarını da misafir ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yolu da Ağustos ayının son haftasında Arjantin'e düşmüştü. G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin'e uçan Varank'ın dönüş yolunda Endonezya'nın İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara'yı da uçağa alması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Bakanların Arjantin seyahatleri devletin uzun menzilli TC-ATA Gulfstream G550 tipi uçağıyla gerçekleşiyor. Söz konusu uçağın bir saatlik havada kalma maliyeti 4 bin 731 dolar... Arjantin seyahati yakıt molaları dahil gidiş geliş yaklaşık 35 saat sürüyor. Böylece bir bakanın ve ekibinin Arjantin ziyaretinin kamu bütçesine maliyeti sadece uçuş bedeli olarak 165 bin dolara ulaşıyor.  Diğer masraflarla maliyetin 200 bin doları aştığı tahmin ediliyor. Bu ödemelerin tamamı da döviz cinsinden yapılıyor.

Toplantı üstüne toplantı

G20 Zirvesi bağlamında bu yıl boyunca Arjantin’de 84 çalışma grubu, 48 şerpa, 28 finans ve 7 angajman grup toplantısı yapılıyor. Bu toplantıların önemli bir bölümü icra edildi. Bakanlar düzeyinde yapılan ve yapılacak toplantısı sayısı ise yaklaşık 10… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı G20 Liderler Zirvesi ise 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde başkent Buenos Aires’de yapılacak. Zirveye Şili, Jamaika, Hollanda, Papua Yeni Gine, Raunda, Singapur ve İspanya misafir ülke olarak katılacak.
 

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