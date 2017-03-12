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Arkadaş katiline savcı müebbet istedi

Bursa'da uyuşturucunun etkisiyle arkadaşını onlarca bıçak darbesiyle öldüren sanığa savcı müebbet hapis cezası istedi

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Arkadaş katiline savcı müebbet istedi
Geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda TIR parkında aynı otomobilde uyuşturucu alan Yakup A. (26) ile Yunus Ak (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çay ocağından iki bıçak alan Yakup A., Ak'ı 50 yerinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ak kurtarılamadı.
Olayın ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan Yakup A.'nın duruşmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talep edilen Yakup A., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Çok pişmanım. Böyle olmasını istemedim. Yakın arkadaşım Y.Ö. ve Yunus Ak ile birlikte uyuşturucu aldık. Yunus'un eşime yakınlığı ile ilgili tereddütlerim vardı. Olay günü bu konu gündeme geldi. Küfürler ederek olayı doğruladı. Ben de büfeden 2 bıçak aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle oldu” dedi.
Cumhuriyet savcısı ifadelerin ardından sanık hakkında mütalaa verdi. Savcı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, herhangi bir tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İHA


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