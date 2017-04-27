Arsadan petrol çıktı!

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, "16 bin 500 metrekarelik arsayı 3.5 yıl önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan ihaleyle aldık. Projeye başlayamadık zira Atatürk Havalimanı'na yakıt temin eden tüm şirketlerin petrol boru hatları bizim arsanın altından geçiyordu. Kabak başımıza patladı, proje bu nedenle gecikti" dedi. Son aylarda konut piyasasında keyifsizlik olduğunu dile getiren Babacan, "Biz de buna teslim olmayarak kampanyalar başlattık.



Dönem kâr zamanı değil, arz zamanı... Mayıs ve haziran ayları konut sektörünün sıçrama yaptığı aylar yani bizim iş sezonumuz geldi" şeklinde konuştu. Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan da Basın Express Yolu ile E-5'in kesiştiği noktada geliştirdikleri Babacan Port Royal'de 1+0 daire fiyatının 249 bin TL, 1+1'in 348 bin TL, 2+1'in ise 490 bin liradan başladığını kaydetti. 5 bloktan oluşan projede iki bloktaki daireler 2+1 üstü olacak ve ailelere satılacak, iki blokta 1+0 ve 1+1 daireler bulunacak. Projede bir blok da ofis olarak tasarlandı. HABER MERKEZİ