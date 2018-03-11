Artık direksiyon tüketicide

Danışmanlık şirketi KPMG, "Ben, Hayatım ve Cüzdanım" araştırmasıyla tüketicinin alışveriş yaparken verdiği kararları inceledi. Üç kıtada 10 bin kişiyle yapılan ankette, şirketlerin tüketicilere geleneksel yaklaşımının doğru sonuçlar vermediği ortaya çıktı.

Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Fikret Çetinkaya, “Güç şirketlerden tüketicilere geçti. Karar alma süreci değişen müşteriler, sektöre yön veriyor” dedi. Araştırmaya göre harcamalar nesilden nesile değişiyor.

Örneğin ‘çok çocuklu aileler kuşağı’ kuşağı (1940-65) harcamalarının yüzde 43’ünü ‘ev giderlerine’ harcarken, ‘Y’ kuşağı (1980-2000) bütçesinin yüzde 33’ünü bu kaleme ayırmış durumda. Kazançlarının yüzde 15’ini biriktiren X (1965-80) ve Y kuşakları en tutumlu kuşaklar olurken, çok çocuklu aileler kuşağında bu oran yüzde 12’ de kalıyor. EKONOMİ SERVİSİ