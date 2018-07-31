Artık Türkiye'nin de E-Spor Federasyonu var

Dünyanın birçok ülkesinde resmi bir oluşuma ve liglere sahip olan E-Spor, ülkemizde de geçtiğimiz Nisan ayında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde resmi bir federasyon olarak temsil edilmeye başlanmıştı. Ağustos ayı itibariyle faal olarak çalışmalarına başlayacak olan federasyonun yönetiminde iş dünyasının yakından tanıdığı birçok isim bulunuyor.

Alper Afşin Özdemir’in Kurucu Başkanlık ve Esat Kahyaoğlu’nun As Başkanlık görevini üstlendiği Türkiye E-Spor Federasyonu’nda; Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan ve Murat Şanlı Savaş gibi iş, teknoloji ve spor dünyasının yakından takip ettiği isimler yer alıyor.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL