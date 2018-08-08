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ASELSAN'dan bir atak daha

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kuracak

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:35
ASELSAN'dan bir atak daha

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kuracak. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/ Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'da il emniyet müdürlüklerinin sayısal, milli kriptolu ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSB ile son teknolojilere sahip Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu sözleşmeyle Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kurulacak. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. AA

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