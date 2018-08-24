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ASELSAN'dan müthiş hamle

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezlerinden ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor

24 Ağustos 2018 Cuma 17:00
ASELSAN'dan müthiş hamle

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezlerinden ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Hayat kurtaran elektroşok cihazlarının üretimini gündemine alan şirket, yenilikçi ve uluslararası pazarlarda iddialı yerli ürünler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda donanım, yazılım, cihaz ve sistem geliştirme, üretim faaliyetleri yürütülüyor. Tıbbi cihazların yerlileştirilmesini gündemine alan ASELSAN, bir süredir radyoloji (X-Ray) görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sivil ve askeri savunmanın kritik bir alanı olan biyolojik savunmaya yönelik tespit, teşhis, analiz ve simülasyon sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazanılması amacıyla biyotanı ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma sistemi) sistemlerine yönelik araştırma çalışmalarına devam ediliyor.

ASELSAN tıbbi cihazlara yönelik bu çalışmalara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, bu amaçla METsis Medikal ile defibrilatör (elektroşok) cihazlarına yönelik iş birliği yapacak. METsis Medikal, üniversite-sanayi iş birliğiyle 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ilk ve tek eksternal defibrilator cihazı üreticisi olarak dikkati çekiyor. ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle METsis’in defibrilatör konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle, bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor.

Şirket, savunma sanayisinde elde edilen mühendislik yetenekleriyle Türkiye'nin tıbbi cihaz üretimi konusundaki mevcut birikimine liderlik etmeyi ve tıbbi cihaz sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. AA
 

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