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Aşırı hız cezasında yeni dönem başladı

1 Temmuz'dan itibaren araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri üzerinden ortalama hızları hesaplanarak, hız limitlerini aşan sürücülere cezai işlem uygulaması başladı

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Aşırı hız cezasında yeni dönem başladı
Yeni uygulamanın tuzak radar tartışmalarını sona erdirmesi ve yaşanan kazaların önüne geçilerek sürücülerin güvenli bir yolculuk yapmasını sağlaması bekleniyor. Yeni uygulamada kesilen cezalara 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara trafik cezası kesilecek.

Hız sınırlarını yüzde 10-30 arası aşan sürücüler 154 TL yüzde 30'dan fazla aşanlar ise 427 lira ceza ödeyecek.

Yeni sistem öncelikle Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında uygulanmaya başlayacak.

HABER MERKEZİ 
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